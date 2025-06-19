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Евгений Богачев: «Почему бы не провести в будущем Суперкубок в Казани?»

Евгений Богачев предложил в будущем провести Суперкубок Единой лиги ВТБ в Казани.

«Лучше бы у нас проходил, интересно для зрителя. А так, конечно, мы будем участвовать. Там должны будут участвовать и сильные зарубежные команды – неплохо для поднятия боевого духа у нашей команды. Сейчас иностранные участники определяются. И, конечно, интересно было бы с сербскими клубами сыграть.

Конечно же, есть определенная финансовая нагрузка в виде полетов и гостиниц. Но это международный опыт: важно показать себя в мире. А так, почему бы не провести в будущем Суперкубок в Казани? А то ведь все время в Москве проводили. Да, сейчас будет Белград. Но надо и в дальнейшем как‑то расширять географию», – сказал президент УНИКСа.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
logoЕвгений Богачев
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