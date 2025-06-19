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Руслан Абдулбасиров перешел в УНИКС

УНИКС подписал центрового ЦСКА.

Казанский УНИКС подписал контракт на один сезон с центровым Русланом Абдулбасировом (31 год, 211 см).

Абдулбасиров, воспитанник саратовского «Автодора», провел прошедший сезон за столичный ЦСКА, в составе которого стал чемпионом страны. В 18 матчах Лиги ВТБ центровой набирал в среднем 3,4 очка и 1,6 подбора за 7 с половиной минуты игрового времени.

Ранее на протяжении карьеры Абдулбасиров также выступал в Суперлиге за «Самару», ставропольское и грозненское «Динамо», «Русичи», «Купол-Родники», «Тамбов», «Иркут» и «Новосибирск».

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт УНИКСа
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