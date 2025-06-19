Михаил Беленицкий подписал новый контракт с УНИКСом

УНИКС продлил сотрудничество с Михаилом Беленицким.

22-летний российский форвард подписал новое соглашение по схеме «1+1».

Беленицкий боролся за звание лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ и попал в финальную тройку претендентов.

В его активе 5,5 очка, 3,8 подбора, 1,3 передачи и 1,3 перехвата в прошедшем сезоне.