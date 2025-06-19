Михаил Беленицкий подписал новый контракт с УНИКСом
УНИКС продлил сотрудничество с Михаилом Беленицким.
22-летний российский форвард подписал новое соглашение по схеме «1+1».
Беленицкий боролся за звание лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ и попал в финальную тройку претендентов.
В его активе 5,5 очка, 3,8 подбора, 1,3 передачи и 1,3 перехвата в прошедшем сезоне.
Верите, что «Индиана» вернется?2125 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт УНИКСа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости