Дмитрий Кулагин подписал однолетний контракт с УНИКСом
Дмитрий Кулагин останется в УНИКСе.
Капитан команды подписал новое однолетнее соглашение.
Чемпион Евролиги (2016) и трехкратный победитель Лиги ВТБ (2016, 2017 и 2022) набирал 6,5 очка, 2,7 подбора и 3,5 передачи в 51 матче чемпионата России в среднем.
32-летний защитник проведет свой 3-й сезон в казанском клубе.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт УНИКСа
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