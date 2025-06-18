Дмитрий Кулагин подписал однолетний контракт с УНИКСом

Дмитрий Кулагин останется в УНИКСе.

Капитан команды подписал новое однолетнее соглашение.

Чемпион Евролиги (2016) и трехкратный победитель Лиги ВТБ (2016, 2017 и 2022) набирал 6,5 очка, 2,7 подбора и 3,5 передачи в 51 матче чемпионата России в среднем.

32-летний защитник проведет свой 3-й сезон в казанском клубе.