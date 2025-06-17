Дмитрий Матеранский: «Мне кажется, Голдин должен стать Гобером, у которого все получается»

Ведущий «Взял Мяч» поделился мыслями о российском центровом.

«Знаю, что это непопулярное мнение, но, мне кажется, Голдин должен стать Гобером , у которого все получается, без этих слабых мест.

Я вижу этот потенциал. Умного, хорошо понимающего свою роль «большого». Тренеры любят таких игроков», – сказал Матеранский .

В рейтинге драфта-2025 от ESPN Влад Голдин занимает 49-ю строчку, под этим номером будет выбирать «Кливленд».