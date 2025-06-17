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Дмитрий Матеранский: «Мне кажется, Голдин должен стать Гобером, у которого все получается»

Ведущий «Взял Мяч» поделился мыслями о российском центровом.

«Знаю, что это непопулярное мнение, но, мне кажется, Голдин должен стать Гобером, у которого все получается, без этих слабых мест.

Я вижу этот потенциал. Умного, хорошо понимающего свою роль «большого». Тренеры любят таких игроков», – сказал Матеранский.

В рейтинге драфта-2025 от ESPN Влад Голдин занимает 49-ю строчку, под этим номером будет выбирать «Кливленд».

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Взял Мяч»
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