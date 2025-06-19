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Андрей Кириленко назвал запомнившуюся пресс‑конференцию Валерия Карпина: «Про Лабубу»

Андрей Кириленко запомнил пресс‑конференцию Карпина с вопросом про Лабубу.

- Какая из последних пресс‑конференций Карпина вам запомнилась больше всего?

– Про Лабубу. Я подумал, к чему вообще этот вопрос? Но как показывает практика, людям интересно менять тематику и смотреть на реакцию человека. Это не какая‑то новость. Валерия Георгиевича будут продолжать дергать на разные темы. Удачи ему, – сказал президент РФБ.

5 июня главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин перед товарищеским матчем против Нигерии, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов похож на Лабубу.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Кириленко
logoВалерий Карпин
logoРФБ
logoСборная России по футболу
logoДмитрий Баринов
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