Андрей Кириленко назвал запомнившуюся пресс‑конференцию Валерия Карпина: «Про Лабубу»

Андрей Кириленко запомнил пресс‑конференцию Карпина с вопросом про Лабубу.

- Какая из последних пресс‑конференций Карпина вам запомнилась больше всего?

– Про Лабубу. Я подумал, к чему вообще этот вопрос? Но как показывает практика, людям интересно менять тематику и смотреть на реакцию человека. Это не какая‑то новость. Валерия Георгиевича будут продолжать дергать на разные темы. Удачи ему, – сказал президент РФБ .

5 июня главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин перед товарищеским матчем против Нигерии, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов похож на Лабубу.