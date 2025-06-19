Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о споре с Карпиным: «Никаких конфликтов у нас нет и быть не может – а подискутировать мы всегда готовы»

Александр Тащин заявил, что у него нет конфликта с Валерием Карпиным.

Напомним, во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо » поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» о показе матчей сборной. Также Карпин заявил , что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».

«Хочу сказать «спасибо» не только Валерию Георгиевичу, но и всем спикерам: у нас вышла потрясающе насыщенная сессия с участием Михаила Дегтярева, Максима Митрофанова , Андрея Кириленко, Никиты Нагорного, Валентина Голованова. Абсолютно профессионально провел ее Василий Конов , которому министр спорта вручил главную ведомственную награду.

Получился яркий и открытый диалог с безусловными профессионалами индустрии. Понятно, что сейчас все будут писать про наши споры с Валерием Георгиевичем, но никаких конфликтов у нас нет и быть не может – а подискутировать мы всегда готовы», – написал Тащин .

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