Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о споре с Карпиным: «Никаких конфликтов у нас нет и быть не может – а подискутировать мы всегда готовы»
Напомним, во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо» поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» о показе матчей сборной. Также Карпин заявил, что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».
«Хочу сказать «спасибо» не только Валерию Георгиевичу, но и всем спикерам: у нас вышла потрясающе насыщенная сессия с участием Михаила Дегтярева, Максима Митрофанова, Андрея Кириленко, Никиты Нагорного, Валентина Голованова. Абсолютно профессионально провел ее Василий Конов, которому министр спорта вручил главную ведомственную награду.
Получился яркий и открытый диалог с безусловными профессионалами индустрии. Понятно, что сейчас все будут писать про наши споры с Валерием Георгиевичем, но никаких конфликтов у нас нет и быть не может – а подискутировать мы всегда готовы», – написал Тащин.
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