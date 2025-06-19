  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о споре с Карпиным: «Никаких конфликтов у нас нет и быть не может – а подискутировать мы всегда готовы»
6

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о споре с Карпиным: «Никаких конфликтов у нас нет и быть не может – а подискутировать мы всегда готовы»

Александр Тащин заявил, что у него нет конфликта с Валерием Карпиным.

Напомним, во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо» поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» о показе матчей сборной. Также Карпин заявил, что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».

«Хочу сказать «спасибо» не только Валерию Георгиевичу, но и всем спикерам: у нас вышла потрясающе насыщенная сессия с участием Михаила Дегтярева, Максима Митрофанова, Андрея Кириленко, Никиты Нагорного, Валентина Голованова. Абсолютно профессионально провел ее Василий Конов, которому министр спорта вручил главную ведомственную награду.

Получился яркий и открытый диалог с безусловными профессионалами индустрии. Понятно, что сейчас все будут писать про наши споры с Валерием Георгиевичем, но никаких конфликтов у нас нет и быть не может – а подискутировать мы всегда готовы», – написал Тащин.

«Кампанию завершили». Генпродюсер «Матч ТВ» выложил фото с Карпиным после слов тренера про канал

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?6624 голоса
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Тащина
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
Александр Тащин
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoВасилий Конов
logoНикита Нагорный
logoМаксим Митрофанов
logoАндрей Кириленко
logoМихаил Дегтярев
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА покупает хавбека «Сан-Паулу» Алвеса за 6 млн евро (TNT Sports Brasil)
11 минуту назад
«Ювентус» получит 408 млн евро за 10 лет по новому контракту с adidas
3 минуты назад
«Локомотив» объявил о подписании Руденко. Контракт с форвардом – до 2028 года
2535 минут назад
Любите комментарии на Спортсе’‘? Проверьте себя в этом тесте
42 минуты назадТесты и игры
Министр спорта Татарстана о Fan ID на Суперкубке: «Это уже норма жизни. Если есть такие правила, они едины для всех. Сложности нет. Вопрос безопасности, такое время»
1556 минут назад
Карпин про спор с Тащиным о «Матч ТВ» и показе игр сборной: «Шутка, конечно. Решил разбавить атмосферу»
19сегодня, 14:26
Месси впервые играет против «Порту», Дембеле возвращается – говорим о самом важном перед вторым туром КЧМ с экспертами в новом выпуске «Это футбол, брат!»
сегодня, 14:20Видео
Карпин – Тащину о студиях «Матч ТВ»: «Эксперты всякую хрень несут. Вы считаете, что это нормально. Вы меня заставляете к ним ходить»
79сегодня, 14:17
Карпин поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» и предложил показывать матчи сборной на Первом канале: «И аудитория повысится – если 4,5 млн на «Матче», то на Первом – 7. Не понизится точно»
51сегодня, 14:05
Слимани о двойном гражданстве и выборе сборной: «Кто ты такой, чтобы выбирать? Ты выбирал родителей? Должно быть правило: зовут один раз, если отказываешься – тебя больше не приглашают»
22сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ротенберг о совмещении Карпина: «Работая с футболистами каждый день, тренер получает конкурентное преимущество. Это идет только на пользу»
13 минут назад
Булыкин согласен с министром Дегтяревым: «Никуда не годится, когда 8-9 легионеров играют, а русские сидят на скамейке. Нужно сделать лимит где‑то в пять иностранцев на поле»
920 минут назад
«Рома» объявила о назначении Массары спортивным директором
122 минуты назад
Губерниев про несущих «хрень» экспертов «Матч ТВ»: «Не хрень, а чушь прекрасную, как авторитетный футбольный обозреватель говорю! А с Карпиным надо пожестче – он такое любит!»
630 минут назад
Медведев о продлении Кержакова и Ерохина: «Они будут помогать «Зениту», неся в себе чемпионский дух, который ковался последние годы»
144 минуты назад
«Спартак» интересуется правым защитником «Фенербахче» и Нигерии Осейи-Сэмюэлом (Metaratings)
1145 минут назад
Кафанов покидает «Ростов». Тренер вратарей хочет работать в топ-клубе («РБ Спорт»)
1553 минуты назад
«Карпин – самый сильный тренер из тех, кто был доступен «Динамо». Выигрывать титулы может не только тот, кто брал их с другой командой – есть примеры Семака и Мусаева». Гафин о тренере
8сегодня, 14:41
Дженнаро Гаттузо: «Я бы не выпустил Гаттузо на поле – из-за того беспорядка, который учинял. Так я вижу футбол сейчас»
3сегодня, 14:37
Тренер «Лос-Анджелеса» Черандоло о Мюллере: «Я был бы рад, если бы Томас пришел – он понимает игру, как никто. Мы хотим выигрывать титулы, и он знает, как это сделать»
1сегодня, 14:25