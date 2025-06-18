Андрей Кириленко: «Будем продолжать искать международную практику для всех наших сборных»

РФБ продолжит искать международную практику для всех национальных команд.

«Наши баскетболисты всех сборных и возрастов, кажется, в прошедшем сезоне показали самую богатую географию стран-соперников: Сербия, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Армения, Турция, Ливия, Словения, Китай, Бразилия, Узбекистан, Черногория, Иран, Тунис.

Играли как 5х5, так и 3х3, баскетбол на колясках, баскетбол среди глухих. Более того, мы в Сириусе смогли организовать турнир уже и для команд U12 по баскетболу 3х3, в котором приняли участие 8 стран. В рабочем порядке будем продолжать искать международную практику для всех наших сборных», – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.