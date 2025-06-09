Новым спортивным директором «Милана» стал Дэниел Байеси
«Милан» проводит реорганизацию.
После поражения «Виртусу» в полуфинале чемпионата Италии клуб сменил спортивного директора. Новым менеджером команды стал 49-летний Дэниел Байеси.
Специалист начал свою карьеру в качестве журналиста, потом прошел путь от пресс-службы до спортивного директора итальянского клуба, отработал несколько лет в качестве европейского скаута «Детройта», затем привел «Бамберг» и «Баварию» к 6 титулам национального чемпионата (по 3 у каждого) и, наконец, поработал с «Бруклином» в качестве консультанта в этом сезоне.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Милана»
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