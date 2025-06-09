Новым спортивным директором «Милана» стал Дэниел Байеси

«Милан» проводит реорганизацию.

После поражения «Виртусу» в полуфинале чемпионата Италии клуб сменил спортивного директора. Новым менеджером команды стал 49-летний Дэниел Байеси.

Специалист начал свою карьеру в качестве журналиста, потом прошел путь от пресс-службы до спортивного директора итальянского клуба, отработал несколько лет в качестве европейского скаута «Детройта », затем привел «Бамберг » и «Баварию» к 6 титулам национального чемпионата (по 3 у каждого) и, наконец, поработал с «Бруклином » в качестве консультанта в этом сезоне.