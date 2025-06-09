«Милан» предлагает Луке Банки вернуться в клуб в качестве первого помощника Этторе Мессины с прицелом на будущее во главе команды
Лука Банки получил предложение от «Милана».
59-летний специалист возглавлял итальянскую команду с 2013 по 2015 год, взяв титул национального чемпиона, а сейчас тренирует «Анадолу Эфес», который продолжает выступать в полуфинале турецкой лиги.
Банки приглашают на роль помощника Этторе Мессины. «Милан» завершил неудачный сезон проигрышем «Виртусу» в полуфинале чемпионата Италии. Мессина останется во главе команды на следующий сезон. Банки может помочь ему сейчас и претендовать на его роль в дальнейшем.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
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