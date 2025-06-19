Тренер NCAA о Егоре Демине: «Очень хороший игрок, типаж Джоша Гидди»

Тренер NCAA поделился мнением о российском разыгрывающем Егоре Демине.

«Первое, что бросается в глаза – выходишь на площадку, а он ростом 204 сантиметра. Высокий, худощавый, но при этом длиннорукий. Когда мы играли против него, нашей тактикой было прессинговать, прессинговать и прессинговать. Он умеет читать игру и раздавать передачи обеими руками. Все это у него отточено, особенно когда он сталкивается с однотипной защитой. Мы атаковали его, ловили его в ловушку, постоянно разменивались. С этим у него возникли небольшие трудности.

Я считаю, что он очень хороший игрок, типаж Джоша Гидди. Думаю, его бросок со временем станет лучше. Скауты из НБА спрашивали меня: «Что тебя беспокоит?» В НБА очень высокий уровень силовой борьбы. Ему придется привыкать, потому что он довольно легковат для этого. Но как только он адаптируется, все будет в порядке. Вполне возможно, что первые несколько сезонов он будет запасным разыгрывающим, потому что у него есть габариты, он умеет бросать и отлично отдает передачи», – цитирует ассистента главного тренера одной из команд NCAA The Athletic.