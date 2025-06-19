Скаут: «В Чикаго Егор Демин хорошо бросал по кольцу в игре один на один»
Скаут НБА высказался о российском разыгрывающем Егоре Демине.
«В Чикаго Егор хорошо бросал по кольцу в игре один на один, но ведь настоящая игра начинается в 7 часов при заполненных трибунах», – цитирует скаута команды Восточной конференции The Athletic.
Ожидается, что Демин будет выбран в первой половине первого раунда драфта НБА, который состоится 25 июня.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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