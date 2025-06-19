Скаут: «В Чикаго Егор Демин хорошо бросал по кольцу в игре один на один»

Скаут НБА высказался о российском разыгрывающем Егоре Демине.

«В Чикаго Егор хорошо бросал по кольцу в игре один на один, но ведь настоящая игра начинается в 7 часов при заполненных трибунах», – цитирует скаута команды Восточной конференции The Athletic.

Ожидается, что Демин будет выбран в первой половине первого раунда драфта НБА , который состоится 25 июня.