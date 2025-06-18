Александр Стуленков останется в УНИКСе на 3-й год
УНИКС продолжит сотрудничество с Александром Стуленковым.
32-летний форвард проведет 3-й сезон с казанским клубом.
Стуленков набирал 1,3 очка, за 3,7 минуты в среднем в 18 матчах за клуб в Единой лиге ВТБ в этом году. Баскетболист получил разрыв крестообразной связки в апреле.
УНИКС подписал продление на 1 год.
«Хочу поблагодарить президента клуба Евгения Борисовича Богачева за эту возможность и за ту поддержку, которую клуб оказал мне, когда я травмировался. Возможно, именно поэтому мое восстановление идет в два раза быстрее», – поделился эмоциями баскетболист.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт УНИКСа
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