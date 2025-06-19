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Лука Дончич и Леброн Джеймс воодушевлены продажей «Лейкерс» и новым владельцем клуба

«Лейкерс» могут укрепить свою финансовую базу.

Новый владелец клуба Марк Уолтер управляет инвестиционной компанией с портфелем из более 345 миллиардов долларов в активах. Бизнесмен приобретет мажоритарную долю клуба в рекордной сделке, в которой «Лейкерс» оцениваются в районе 10 миллиардов долларов.

По сообщению источников близких к Луке Дончичу и Леброну Джеймсу, лидеры команды с воодушевлением воспринимают эту сделку.

«Конечно, это не означает, что налоговый порог можно просто игнорировать. Коллективное соглашение вводит меры, которые слишком сильно наказывают за излишнюю расточительность. Потеря драфт-пиков, усложнение обменов и прочие трудности после пересечения второго порога.

Но всегда можно увеличить расходы на скаутов, аналитику, медицинский штаб, создать еще более комфортную атмосферу, чем уже есть даже сейчас», – поделился инсайдер Дэйв Макменамин

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
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