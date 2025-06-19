«Лейкерс» могут укрепить свою финансовую базу.

Новый владелец клуба Марк Уолтер управляет инвестиционной компанией с портфелем из более 345 миллиардов долларов в активах. Бизнесмен приобретет мажоритарную долю клуба в рекордной сделке, в которой «Лейкерс » оцениваются в районе 10 миллиардов долларов.

По сообщению источников близких к Луке Дончичу и Леброну Джеймсу , лидеры команды с воодушевлением воспринимают эту сделку.

«Конечно, это не означает, что налоговый порог можно просто игнорировать. Коллективное соглашение вводит меры, которые слишком сильно наказывают за излишнюю расточительность. Потеря драфт-пиков, усложнение обменов и прочие трудности после пересечения второго порога.

Но всегда можно увеличить расходы на скаутов, аналитику, медицинский штаб, создать еще более комфортную атмосферу, чем уже есть даже сейчас», – поделился инсайдер Дэйв Макменамин