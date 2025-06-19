Брайан Уиндхорст о продаже «Лейкерс»: «На месте других команд я был бы обеспокоен»
Брайн Уиндхорст считает, что смена владельца поможет «Лейкерс».
Клуб перейдет к финансисту Марку Уолтеру с успешным опытом владения спортивным клубом в результате исторической сделки, в которой «Лейкерс» были оценены в 10 миллиардов долларов.
«Жду модернизации «Лейкерс». На месте других команд я был бы обеспокоен развитием этой ситуации.
«Лейкерс» станут гораздо более опасными с учетом ресурсов, которые, теоретически, могут быть вложены в организацию», – заключил инсайдер НБА.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости