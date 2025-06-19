Брайан Уиндхорст о продаже «Лейкерс»: «На месте других команд я был бы обеспокоен»

Брайн Уиндхорст считает, что смена владельца поможет «Лейкерс».

Клуб перейдет к финансисту Марку Уолтеру с успешным опытом владения спортивным клубом в результате исторической сделки, в которой «Лейкерс» были оценены в 10 миллиардов долларов.

«Жду модернизации «Лейкерс». На месте других команд я был бы обеспокоен развитием этой ситуации.

«Лейкерс » станут гораздо более опасными с учетом ресурсов, которые, теоретически, могут быть вложены в организацию», – заключил инсайдер НБА .