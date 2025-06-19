1

Брайан Уиндхорст о продаже «Лейкерс»: «На месте других команд я был бы обеспокоен»

Брайн Уиндхорст считает, что смена владельца поможет «Лейкерс».

Клуб перейдет к финансисту Марку Уолтеру с успешным опытом владения спортивным клубом в результате исторической сделки, в которой «Лейкерс» были оценены в 10 миллиардов долларов.

«Жду модернизации «Лейкерс». На месте других команд я был бы обеспокоен развитием этой ситуации.

«Лейкерс» станут гораздо более опасными с учетом ресурсов, которые, теоретически, могут быть вложены в организацию», – заключил инсайдер НБА.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?193 голоса
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Марк Уолтер
logoНБА
logoЛейкерс
Брайан Уиндхорст
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Приход Марка Уолтера в «Лейкерс» может привести к расширению фронт-офиса и обмену Остина Ривза
12сегодня, 10:40
Лука Дончич и Леброн Джеймс воодушевлены продажей «Лейкерс» и новым владельцем клуба
21сегодня, 05:55
Мэджик Джонсон о продаже «Лейкерс»: «Фанаты должны быть в экстазе»
7сегодня, 04:45
Главные новости
Евробаскет-2025. Женщины. Литва встретится с Сербией, Франция сыграет с Грецией и другие матчи
20 минут назад
Приход Марка Уолтера в «Лейкерс» может привести к расширению фронт-офиса и обмену Остина Ривза
12сегодня, 10:40
«Мемфис» не начинал и не собирается обсуждать обмен Кевина Дюрэнта в это межсезонье
2сегодня, 09:30
Алекс Карузо: «Готовился к этому моменту пару лет. Игра сама диктует мне, что делать»
1сегодня, 09:15
Марк Дэйгнолт: «Не вносим в наши процессы ничего нового, полагаемся на привычки, наработанные за долгий срок»
сегодня, 08:59
Энтони Эдвардс не участвует в процессе переговоров по Кевину Дюрэнту
1сегодня, 08:44
Джамал Мозли о приходе Десмонда Бэйна: «Пространство на площадке и быстрые решения»
2сегодня, 08:32
Гершон Ябуселе, скорее всего, покинет «Филадельфию»
9сегодня, 08:14
Михаил Беленицкий подписал новый контракт с УНИКСом
2сегодня, 07:25Фото
Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум: «Планируем организовать наиболее высокоуровневый турнир в Европе. Есть вопросы к модели Евролиги»
3сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» во 2-м матче
20 минут назад
Греция примет чемпионат мира по баскетболу U17 в 2028 году
26 минут назад
«Виртус» заменит Токо Шенгелию Дерриком Олстоном
44 минуты назад
Бориша Симанич продлил контракт с «Игокеа»
сегодня, 11:27
«Барселона» продлила контракт Хоэля Парры до лета 2028 года
сегодня, 11:11Фото
Центровой «Виллербана» Нил Сако может оказаться в «Валенсии»
сегодня, 10:15
Маркус Фостер продолжит карьеру в «Токио»
сегодня, 09:59
Евролига отложила решение по месту проведения «Финала четырех»-2026, претендуют Афины и Белград
сегодня, 09:48
Жоффре Ловернь подтверждает уход из «Виллербана» в это межсезонье
сегодня, 07:59
Яннис Адетокумбо хочет стать стримером: «Знаешь, сколько они зарабатывают?»
5сегодня, 07:50