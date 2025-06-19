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«Только не в роли себя». Леброн Джеймс хочет попробовать себя в кино после завершения игровой карьеры

Леброн Джеймс поделился одним из своих планов.

Форвард «Лейкерс» хочет попробовать себя в роли актера после завершения игровой карьеры. Джеймс уже снимался в ряде проектов, включая «Космический джем: Новое поколение» и «Девушка без комплексов».

«Все будет зависеть от сценария и моей роли. Если роль будет соответствующей, и я пойму, что могу с ней справиться, буду рад попробовать.

Мне кажется, что я могу сыграть кого-то, кто не будет «Леброном Джеймсом». в «Девушке без комплексов» меня звали не так, но это все равно была версия меня, просто друга Билла Хейдера.

Был бы рад оценить эту возможность, если начнут появляться сценарии и появятся варианты, то буду рад выделить время после игровой карьеры», – поделился Джеймс.

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Hollywood Reporter
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logoЛейкерс
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