Евролига внесла существенные изменения в правила налога на роскошь
Евролига изменила правила налога на роскошь.
В преддверии сезона-2025/26 Евролига внесла существенные изменения в правила налога на роскошь, увеличив количество основных игроков с двух до трех.
Это означает, что зарплаты трех самых высокооплачиваемых игроков каждой команды не будут включены при расчете базового и высокого уровней зарплаты.
Правила налога на роскошь Евролиги вступят в силу с сезона-2025/26.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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