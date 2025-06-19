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Евролига внесла существенные изменения в правила налога на роскошь

Евролига изменила правила налога на роскошь.

В преддверии сезона-2025/26 Евролига внесла существенные изменения в правила налога на роскошь, увеличив количество основных игроков с двух до трех.

Это означает, что зарплаты трех самых высокооплачиваемых игроков каждой команды не будут включены при расчете базового и высокого уровней зарплаты.

Правила налога на роскошь Евролиги вступят в силу с сезона-2025/26. 

Под каким номером драфта видите Егора Демина?471 голос
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
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