Евролига изменила правила налога на роскошь.

В преддверии сезона-2025/26 Евролига внесла существенные изменения в правила налога на роскошь, увеличив количество основных игроков с двух до трех.

Это означает, что зарплаты трех самых высокооплачиваемых игроков каждой команды не будут включены при расчете базового и высокого уровней зарплаты.

Правила налога на роскошь Евролиги вступят в силу с сезона-2025/26.