Евролига объявила об отмене матча за третье место
Евролига исключила матч за 3-е место из «Финала четырех».
Начиная с сезона-2025/26, «Финал четырех» Евролиги будет состоять из полуфинальных матчей и матча за чемпионство.
Матч за бронзовые медали долгое время считался наименее значимой игрой турнира. Этот шаг приближает Евролигу к модели плей-офф НБА, где не проводятся игры за третье место.
В прошедшем сезоне «Олимпиакос» занял 3-е место, обыграв «Панатинаикос» со счетом 97:93.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Евролиги в соцсети X
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