Евролига объявила об отмене матча за третье место

Евролига исключила матч за 3-е место из «Финала четырех».

Начиная с сезона-2025/26, «Финал четырех» Евролиги будет состоять из полуфинальных матчей и матча за чемпионство.

Матч за бронзовые медали долгое время считался наименее значимой игрой турнира. Этот шаг приближает Евролигу к модели плей-офф НБА, где не проводятся игры за третье место.

В прошедшем сезоне «Олимпиакос» занял 3-е место, обыграв «Панатинаикос» со счетом 97:93.