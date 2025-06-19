Евролига ввела новые наказания за действия руководителей команд, включая вычет побед

Евролига ввела дисциплинарные меры в отношении руководителей клубов.

Клубы-акционеры Евролиги согласовали новый регламент на заседании совета в четверг.

13 команд одобрили новые, более строгие наказания, в том числе вычет одной или нескольких побед из результатов команды, за экстремальное поведение руководителей, ненадлежащие заявления и разжигание ненависти.