Евролига ввела новые наказания за действия руководителей команд, включая вычет побед
Евролига ввела дисциплинарные меры в отношении руководителей клубов.
Клубы-акционеры Евролиги согласовали новый регламент на заседании совета в четверг.
13 команд одобрили новые, более строгие наказания, в том числе вычет одной или нескольких побед из результатов команды, за экстремальное поведение руководителей, ненадлежащие заявления и разжигание ненависти.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta.gr
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