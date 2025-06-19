Центровой «Виллербана» Нил Сако может оказаться в «Валенсии»

«Валенсия» лидирует в борьбе за Нила Сако.

26-летний центровой (210 см) провел первый сезон в Евролиге , набирая 9 очков (68,1% с игры) и 6,2 подбора (2,7 в нападении) в среднем за «Виллербан ».

Сако стал 7-м в турнире по общему количеству подборов и 2-м по собранным отскокам на чужом щите.

«Валенсия » возвращается в Евролигу в следующем сезоне и планирует укрепить состав, в том числе за счет эффективного французского «большого».