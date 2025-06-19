Центровой «Виллербана» Нил Сако может оказаться в «Валенсии»
«Валенсия» лидирует в борьбе за Нила Сако.
26-летний центровой (210 см) провел первый сезон в Евролиге, набирая 9 очков (68,1% с игры) и 6,2 подбора (2,7 в нападении) в среднем за «Виллербан».
Сако стал 7-м в турнире по общему количеству подборов и 2-м по собранным отскокам на чужом щите.
«Валенсия» возвращается в Евролигу в следующем сезоне и планирует укрепить состав, в том числе за счет эффективного французского «большого».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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