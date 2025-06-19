Евролига отложила решение по месту проведения «Финала четырех»-2026, претендуют Афины и Белград

«Финал четырех» Евролиги 2026 года пока без площадки проведения.

Решение по хозяевам будет принято позднее. На принятие финальной стадии Евролиги в следующем сезоне претендуют Афины и Белград. Афины представили более привлекательное с финансовой точки зрения предложение. Лига решила подождать обновления от сербской стороны.

Летом также должен решиться вопрос с дальнейшим взаимодействием с Аду-Даби, который принял финал в этом году. Внутренний аудит показал положительные результаты, что повышает шансы на сотрудничество.

По предарительным договоренностям, у столицы ОАЭ есть опция на проведение еще двух «Финалов четырех». В случае ее использования Абу-Даби, скорее всего, примет Евролигу в 2027 и 2029 годах.