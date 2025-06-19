«Мемфис» не начинал и не собирается обсуждать обмен Кевина Дюрэнта в это межсезонье

«Гриззлис» отрицают интерес к Кевину Дюрэнту.

Репортер из Мемфиса Дамайкл Коул сообщает, что клуб действительно интересовался форвардом «Финикса» зимой, но не собирался возвращаться к этому вопросу в межсезонье.

Ранее клуб обозначил , что делает ставку на формирование молодого состава вокруг разыгрывающего Джа Морэнта и форварда Джарена Джексона.