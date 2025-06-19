«Мемфис» не начинал и не собирается обсуждать обмен Кевина Дюрэнта в это межсезонье
«Гриззлис» отрицают интерес к Кевину Дюрэнту.
Репортер из Мемфиса Дамайкл Коул сообщает, что клуб действительно интересовался форвардом «Финикса» зимой, но не собирался возвращаться к этому вопросу в межсезонье.
Ранее клуб обозначил, что делает ставку на формирование молодого состава вокруг разыгрывающего Джа Морэнта и форварда Джарена Джексона.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дамайкла Коула
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости