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«Мемфис» не начинал и не собирается обсуждать обмен Кевина Дюрэнта в это межсезонье

«Гриззлис» отрицают интерес к Кевину Дюрэнту.

Репортер из Мемфиса Дамайкл Коул сообщает, что клуб действительно интересовался форвардом «Финикса» зимой, но не собирался возвращаться к этому вопросу в межсезонье.

Ранее клуб обозначил, что делает ставку на формирование молодого состава вокруг разыгрывающего Джа Морэнта и форварда Джарена Джексона.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дамайкла Коула
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