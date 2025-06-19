Брайан Уиндхорст: «Хьюстон» и «Сан-Антонио» знают, что им не нужно делать лучшее предложение по Кевину Дюрэнту, потому что рынок ограничен»
Брайан Уиндхорст прокомментировал сложности «Финикса».
Среди наиболее активных участников переговоров по обмену Кевина Дюрэнта фигурируют «Миннесота» и «Торонто». Но сделка далека от завершения.
«Это треугольник. Нужно определить место, куда захочет перейти Дюрэнт, сделку, которая удовлетворит «Санз», и контракт, который удовлетворит партнера в сделке, на 1 год или с продлением.
Клуб не собирается действовать второпях и продолжает оценивать свои варианты. Если Дюрэнт продолжит ясно выражать свою позицию, не уверен, что получится добиться наиболее выгодных условий.
«Хьюстон» и «Сан-Антонио» (среди предпочтений Дюрэнта) понимают, что нет необходимости конкурировать с другими претендентами, потому что рынок ограничен.
Этот обмен будет очень сложно организовать», – заключил инсайдер ESPN.
Верите, что «Индиана» вернется?2022 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости