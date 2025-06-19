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  • Брайан Уиндхорст: «Хьюстон» и «Сан-Антонио» знают, что им не нужно делать лучшее предложение по Кевину Дюрэнту, потому что рынок ограничен»
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Брайан Уиндхорст: «Хьюстон» и «Сан-Антонио» знают, что им не нужно делать лучшее предложение по Кевину Дюрэнту, потому что рынок ограничен»

Брайан Уиндхорст прокомментировал сложности «Финикса».

Среди наиболее активных участников переговоров по обмену Кевина Дюрэнта фигурируют «Миннесота» и «Торонто». Но сделка далека от завершения.

«Это треугольник. Нужно определить место, куда захочет перейти Дюрэнт, сделку, которая удовлетворит «Санз», и контракт, который удовлетворит партнера в сделке, на 1 год или с продлением.

Клуб не собирается действовать второпях и продолжает оценивать свои варианты. Если Дюрэнт продолжит ясно выражать свою позицию, не уверен, что получится добиться наиболее выгодных условий.

«Хьюстон» и «Сан-Антонио» (среди предпочтений Дюрэнта) понимают, что нет необходимости конкурировать с другими претендентами, потому что рынок ограничен.

Этот обмен будет очень сложно организовать», – заключил инсайдер ESPN.

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
logoНБА
logoХьюстон
logoСан-Антонио
возможные переходы
logoКевин Дюрэнт
logoФиникс
logoТоронто
Брайан Уиндхорст
logoМиннесота
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