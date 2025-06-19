Энтони Эдвардс не участвует в процессе переговоров по Кевину Дюрэнту

Энтони Эдвардс не стал зазывать Кевина Дюрэнта в «Тимбервулвз».

«Миннесота » – один из наиболее активных участников обсуждения перехода форварда из «Финикса ». Переговоры зашли в тупик из-за нежелания самого Дюрэнта, который вряд ли продлит сотрудничество с командой в этом случае. Эдвардс и Дюрэнт подружились во время совместного выступления за сборную США.

«Пообщался с людьми из окружения Энтони Эдвардса . Он вообще далек от ситуации. Тренируется в Атланте. Ему нравится Дюрэнт. Нравятся нынешние одноклубники. Он сконцентрирован на перспективах текущего состава. И не собирается лететь убеждать Дюрэнта в чем-либо», – поделился инсайдер Марк Джей Спирс.