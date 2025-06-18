«Мемфис» вступил в борьбу за Кевина Дюрэнта
Появился новый претендент на Кевина Дюрэнта.
«Гризлис» вступили в борьбу за звездного форварда «Финикса», сообщает репортер Эван Сайдери со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
После обмена Десмонда Бэйна в «Орландо» «Мемфис» пересматривает свой интерес к Дюрэнту. Клуб уже предпринимал попытку заполучить форварда перед февральским дедлайном.
На данный момент «Майами», «Миннесота», «Торонто» и «Хьюстон» считаются основными претендентами на Дюрэнта.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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