«Мемфис» вступил в борьбу за Кевина Дюрэнта

Появился новый претендент на Кевина Дюрэнта.

«Гризлис» вступили в борьбу за звездного форварда «Финикса», сообщает репортер Эван Сайдери со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

После обмена Десмонда Бэйна в «Орландо» «Мемфис» пересматривает свой интерес к Дюрэнту. Клуб уже предпринимал попытку заполучить форварда перед февральским дедлайном.

На данный момент «Майами», «Миннесота», «Торонто» и «Хьюстон» считаются основными претендентами на Дюрэнта.