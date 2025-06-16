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  • «Мемфис» обозначил лиге свое намерение сохранить Джа Морэнта и Джарена Джексона и строиться вокруг них
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«Мемфис» обозначил лиге свое намерение сохранить Джа Морэнта и Джарена Джексона и строиться вокруг них

«Гриззлис» не собираются перестраиваться.

Клуб обменял защитника Десмонда Бэйна в «Орландо».

По сообщению Шэмса Чарании, «Мемфис» в частном порядке дал понять, что не будет расставаться с разыгрывающим Джа Морэнтом и форвардом Джареном Джексоном и станет строить команду вокруг них.

Организация намерена сделать ставку на еще более молодой состав (Бэйну почти 27 лет) и финансовую гибкость в связи с переподписанием Джексона.

Оформить состав должны помочь полученные в обмене активы – 4 драфт-пика первого раунда и обмен выборами в 2029 году.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
возможные переходы
logoНБА
logoДесмонд Бэйн
logoМемфис
logoДжарен Джексон-младший
logoДжа Морэнт
Шэмс Чарания
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