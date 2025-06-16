«Мемфис» обозначил лиге свое намерение сохранить Джа Морэнта и Джарена Джексона и строиться вокруг них
«Гриззлис» не собираются перестраиваться.
Клуб обменял защитника Десмонда Бэйна в «Орландо».
По сообщению Шэмса Чарании, «Мемфис» в частном порядке дал понять, что не будет расставаться с разыгрывающим Джа Морэнтом и форвардом Джареном Джексоном и станет строить команду вокруг них.
Организация намерена сделать ставку на еще более молодой состав (Бэйну почти 27 лет) и финансовую гибкость в связи с переподписанием Джексона.
Оформить состав должны помочь полученные в обмене активы – 4 драфт-пика первого раунда и обмен выборами в 2029 году.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
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