«Мемфис» обозначил лиге свое намерение сохранить Джа Морэнта и Джарена Джексона и строиться вокруг них

«Гриззлис» не собираются перестраиваться.

Клуб обменял защитника Десмонда Бэйна в «Орландо».

По сообщению Шэмса Чарании, «Мемфис» в частном порядке дал понять, что не будет расставаться с разыгрывающим Джа Морэнтом и форвардом Джареном Джексоном и станет строить команду вокруг них.

Организация намерена сделать ставку на еще более молодой состав (Бэйну почти 27 лет) и финансовую гибкость в связи с переподписанием Джексона.

Оформить состав должны помочь полученные в обмене активы – 4 драфт-пика первого раунда и обмен выборами в 2029 году.