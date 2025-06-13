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Колин Каухерд: «Лука Дончич никогда не будет Адонисом и не покажет защитного настроя Кобе Брайанта, потому что атака дается ему так легко»

Колин Каухерд поделился ожиданиями от Луки Дончича.

Ведущий призывает не ждать от словенского разыгрывающего «Лейкерс» нетипичных для него вещей.

«Лука никогда не будет представлять собой отлаженного механизма. Не сможет похвастаться формой Адониса. Не будет Дуэйном Уэйдом или Леброном Джеймсом. Это не его стезя.

Он также не будет похож на Кобе Брайанта в защите, у него не будет подобного защитного настроя, потому что атака дается ему так легко.

Он сочетает в себе Кармело Энтони и Стефа Карри, хоть и не напрямую стилистически,» – заключил Каухерд.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoЛука Дончич
logoКармело Энтони
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoСтефен Карри
Колин Каухерд
logoДуэйн Уэйд
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