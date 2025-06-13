Колин Каухерд: «Лука Дончич никогда не будет Адонисом и не покажет защитного настроя Кобе Брайанта, потому что атака дается ему так легко»

Колин Каухерд поделился ожиданиями от Луки Дончича.

Ведущий призывает не ждать от словенского разыгрывающего «Лейкерс » нетипичных для него вещей.

«Лука никогда не будет представлять собой отлаженного механизма. Не сможет похвастаться формой Адониса. Не будет Дуэйном Уэйдом или Леброном Джеймсом . Это не его стезя.

Он также не будет похож на Кобе Брайанта в защите, у него не будет подобного защитного настроя, потому что атака дается ему так легко.

Он сочетает в себе Кармело Энтони и Стефа Карри , хоть и не напрямую стилистически,» – заключил Каухерд.