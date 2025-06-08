Леброн Джеймс: «В Европе главное – это развитие навыков и основ. В Америке это «игра, игра, игра»
Леброн Джеймс рассказал о различиях в юношеском баскетболе между Европой и США.
«Вот в чем самое большое различие. В Европе главное – это развитие навыков и основ. В Америке это «игра, игра, игра». Многие дети здесь не развиваются. Они просто играют.
Как сказал Лука, здесь никогда не отрабатывают численное преимущество. В Европе они читают игру и отдают передачи. Здесь дети думают, что им нужно пройти сквозь дабл-тим и набрать очки в любом случае. Такой образ мышления мешает по-настоящему понять игру», – сказал форвард «Лейкерс» в подкасте Mind the Game.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Mind the Game в соцсети X
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