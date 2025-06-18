«Майами» попытается выменять Демара Дерозана, если не сможет заполучить Кевина Дюрэнта

Демар Дерозан интересен «Майами».

Ожидается, что «Хит» проявит интерес к форварду «Сакраменто » Демару Дерозану , если клубу не удастся заполучить суперзвезду «Финикса» Кевина Дюрэнта , сообщает журналист Джеймс Хэм.

«Кингз» говорили агентам, что есть «высокая вероятность», что они будут выбирать на предстоящем драфте в начале 20-х пиков. Примечательно, что «Майами » владеет 20-м пиком.