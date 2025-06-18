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«Майами» попытается выменять Демара Дерозана, если не сможет заполучить Кевина Дюрэнта

Демар Дерозан интересен «Майами».

Ожидается, что «Хит» проявит интерес к форварду «Сакраменто» Демару Дерозану, если клубу не удастся заполучить суперзвезду «Финикса» Кевина Дюрэнта, сообщает журналист Джеймс Хэм.

«Кингз» говорили агентам, что есть «высокая вероятность», что они будут выбирать на предстоящем драфте в начале 20-х пиков. Примечательно, что «Майами» владеет 20-м пиком.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джеймса Хэма в соцсети X
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