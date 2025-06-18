Кевин Дюрэнт отверг трехсторонний обмен, в рамках которого он переходил в «Миннесоту»

Кевин Дюрэнт отказался переходить в «Миннесоту» в результате 3-стороннего обмена.

«По словам источников в лиге, «Нетс» были привлечены в качестве возможной третьей команды, которая помогла бы переместить деньги и контракты, чтобы помочь «Миннесоте» и «Финиксу» перестроить свои составы.

Понятия не имею, что они получали и отдавали, но предполагаю, что переход Ника Клэкстона в «Финикс» обсуждался в этих переговорах. Но затем Кевин Дюрэнт сделал то, на что имел право – дал понять, что не хочет играть за «Миннесоту», – пишет журналист Мэтт Мур.