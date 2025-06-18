Брайан Уиндхорст: «Если бы «Тимбервулвс» захотели, они, вероятно, могли бы выменять Дюрэнта»
Брайан Уиндхорст заявил, что «Миннесота» может выменять Дюрэнта, если захочет.
«У «Миннесоты» очень интересная ситуация. Я не говорю ничего определенного – для ясности, я не сообщаю об этом – но я считаю, что если бы «Тимбервулвс» захотели, они, вероятно, могли бы выменять Дюрэнта.
Вопрос в том, – и Дюрант ясно дал понять, что «Вулвс» не в его списке. Это практически было опубликовано в социальных сетях. По сути, это опубликовал в социальных сетях Шэмс Чарания, но это мог опубликовать Дюрэнт.
На месте «Миннесоты» вы бы стали выменивать игрока, который не хочет за вас играть?» – сказал инсайдер ESPN.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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