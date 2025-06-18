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«Филадельфия» ведет переговоры об обмене Пола Джорджа в «Юту»

Пол Джордж может перейти в «Юту».

По информации обозревателя НБА Энди Ларсена, «Джаз» и «Сиксерс» обсуждали схему обмена, в результате которой форвард Пол Джордж может перейти в «Юту».

В рамках возможной сделки «Филадельфия» обменяет 3-й пик предстоящего драфта на 5-й, включив в сделку контракт Джорджа. В контракте Джорджа осталось три сезона с годовой зарплатой 51,7 млн, 54,1 млн и 56,6 млн.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Locked On Jazz
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