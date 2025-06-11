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«Филадельфия» планирует выбрать Ви Джей Эджкомба под 3-м номером драфта

Ви Джей Эджкомб – претендент на 3-й номер драфта НБА-2025.

«Говорят, что Эджкомб впечатлил «Сиксерс» своим отношением к работе, характером и собеседованием. Он сходил на ужин с Дэрилом Мори и другими руководителями «Сиксерс». Даже Тайриз Макси, как утверждают источники, прилетел по этому случаю.

«Сиксерс», безусловно, заинтригованы тем, как Эджкомб мог бы дополнить их звездного защитника в обороне, в дополнение к его взрывному потенциалу в нападении», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
Ви Джей Эджкомб
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