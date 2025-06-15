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Кайл Лаури, вероятнее всего, вернется в «Филадельфию» в следующем сезоне

Ветеран, скорее всего, продолжит выступать за «Сиксерс».

Согласно информации Кита Помпи из The Philadelphia Inquirer, «Филадельфия» ожидает возвращения Лаури в 2026 году.

«Такие ожидания сложились по итогам сезона, когда 39-летний игрок выразил желание отыграть еще один год», – написал Помпи.

В прошедшем сезоне ветеран принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 3,9 очка и 2,7 передачи за 18,8 минуты на паркете.

Ранее Блэйк Гриффин обмолвился, что Лаури может присоединиться к команде Amazon, освещающей НБА, в которой уже состоит сам Гриффин.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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