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«Филадельфия» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик

«Сиксерс» пытаются выменять второй драфт-пик.

«Филадельфия» ведет переговоры с «Сан-Антонио» по поводу обмена 2-го пика на предстоящем драфте.

На данный момент «Сиксерс», в распоряжении которых есть 3-й пик, сократили свой список кандидатов до четырех игроков. На следующей неделе команда проведет индивидуальных просмотры Ви Джей Эджкомба и Эйса Бэйли.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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