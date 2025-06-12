«Филадельфия» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик

«Сиксерс» пытаются выменять второй драфт-пик.

«Филадельфия » ведет переговоры с «Сан-Антонио » по поводу обмена 2-го пика на предстоящем драфте.

На данный момент «Сиксерс», в распоряжении которых есть 3-й пик, сократили свой список кандидатов до четырех игроков. На следующей неделе команда проведет индивидуальных просмотры Ви Джей Эджкомба и Эйса Бэйли.