«Филадельфия» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик
«Сиксерс» пытаются выменять второй драфт-пик.
«Филадельфия» ведет переговоры с «Сан-Антонио» по поводу обмена 2-го пика на предстоящем драфте.
На данный момент «Сиксерс», в распоряжении которых есть 3-й пик, сократили свой список кандидатов до четырех игроков. На следующей неделе команда проведет индивидуальных просмотры Ви Джей Эджкомба и Эйса Бэйли.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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