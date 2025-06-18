Ливио Жан-Шарль: «В Москве лучшее метро в мире. Просто восторг»

Ливио Жан-Шарль в восторге от московского метро.

«Я был в московском метро – это просто восторг!

Не буду врать, на мой взгляд, в Москве лучшее метро в мире. Там есть Wi-Fi, ты можешь зарядить телефон, все очень чисто. И все станции очень разные, почти нет похожих друг на друга: одна будет из красивого камня, другая совсем новая и современная. Поэтому я правда под впечатлением от вашей подземки», – сказал французский центровой ЦСКА .