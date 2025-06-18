Алекса Аврамович стал гостем подкаста «Вне формата»
Вышел новый выпуск подкаста «Вне формата» с Алексой Аврамовичем.
Выпуск с бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионом сезона Единой лиги ВТБ-2024/25 в составе ЦСКА был записан в шахте «Ангидрит» и вошел в серию встреч с выдающимися личностями, приуроченную к 90-летнему юбилею «Норникеля».
По окончании сезона сербский защитник посетил Норильск и принял участие в Заполярном матче звезд.
В следующем сезоне Аврамович будет выступать за новичка Евролиги «Дубай» из ОАЭ.
Верите, что «Индиана» вернется?1482 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Норникель»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости