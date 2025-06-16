Самсон Руженцев продлил контракт с ЦСКА, вернувшись из аренды в «Парме»

Форвард вернулся в московский клуб и подписал продление.

ЦСКА объявил о продлении соглашения с Самсоном Руженцевым (23 года, 202 см), теперь оно рассчитано до 2028 года. В новом сезоне баскетболист будет выступать за основную команду армейцев.

Прошедший сезон Руженцев провел за «Парму» на правах аренды, где принял участие в 30 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 13,2 очка (3-е место по результативности в команде), 3,8 подбора и 2,4 передачи.

«ЦСКА – организация с великим наследием и клубной культурой, которую признают не только в России, но и во всем мире, поэтому очень рад вновь оказаться здесь. Приняли очень тепло, с нетерпением жду начала работы с тренером Андреасом, всеми парнями и встречи с нашими потрясающими болельщиками. Благодарю Евгения Юрьевича Пашутина, «Парму» и всех пермских фанатов за классный сезон и предоставленные шансы, буду всегда с теплом вспоминать об играх в «Молоте» и нашем общении», – сказал Руженцев.