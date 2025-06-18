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«Лейкерс» ведут переговоры с «Ютой» о возможном обмене Джона Коллинза

«Лейкерс» могут приобрести Джона Коллинза.

По словам обозревателя НБА Энди Ларсена, «Лейкерс» и «Джаз» провели переговоры о возможной сделке по обмену тяжелого форварда Джона Коллинза.

«Лейкерс» продолжают поиски бигмена. В поле зрения «Лейкерс» попало несколько имен, среди которых такие ветераны, как Брук Лопес («Милуоки») и Клинт Капела («Атланта»). Также сообщалось, что «Лейкерс» ведут переговоры по поводу Ника Клэкстона («Бруклин») , Роберта Уильямса («Портленд») и Уокера Кесслера («Юта»).

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Locked On Jazz
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