«Лейкерс» ведут переговоры с «Ютой» о возможном обмене Джона Коллинза

«Лейкерс» могут приобрести Джона Коллинза.

По словам обозревателя НБА Энди Ларсена, «Лейкерс» и «Джаз» провели переговоры о возможной сделке по обмену тяжелого форварда Джона Коллинза .

«Лейкерс » продолжают поиски бигмена. В поле зрения «Лейкерс» попало несколько имен, среди которых такие ветераны, как Брук Лопес («Милуоки») и Клинт Капела («Атланта»). Также сообщалось, что «Лейкерс» ведут переговоры по поводу Ника Клэкстона («Бруклин») , Роберта Уильямса («Портленд») и Уокера Кесслера («Юта»).