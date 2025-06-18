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«Вашингтон» считает Джеремайю Фирса одной из своих главных целей на драфте-2025

«Уизардс» всерьез интересуются Джеремайей Фирсом.

18-летний защитник из университета Оклахомы набирал 17,1 очка, 4,1 подбора и 4,1 передачи в прошедшем сезоне, реализуя 43,4% бросков с игры и 28,4% трехочковых.

«Вашингтон» хочет взять его, воспользовавшись одним из своих драфт-пиков (6-й или 18-й).

Последний драфт ESPN ставит защитника на 7-ю строчку.

«Фирс заставляет задумать о долгосрочном потенциале, несмотря на недостатки в нынешней игре. «Новый Орлеан» (7) и «Бруклин» (8) считаются наиболее вероятными претендентами на защитника, «Юта» (5) – самым оптимистичным прогнозом», – рассудил драфт-эксперт Джереми Ву.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RG
Джеремайя Фирс
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