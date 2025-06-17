«Индиана» обменяет 23-й пик в «Новый Орлеан» на пик 1-го раунда драфта-2026
«Пеликанс» заполучили 23-й пик предстоящего драфта.
«Индиана» отдаст свой 23-й пик драфта-2025 и права на защитника Мохаве Кинга (23 года, 196 см) в «Новый Орлеан» в обмен на собственный пик в первом раунде драфта 2026 года, который «Пеликанс» приобрели ранее.
Теперь «Новый Орлеан» владеет 7-м и 23-м выборами в первом раунде драфта, который состоится 25 июня.
Кинг был выбран на драфте 2023 года под 47-м номером. Защитник выступает в Новой Зеландии.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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