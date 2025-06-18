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Скаут Западной конференции НБА: «Если у него все сложится, Эйс Бэйли будет лучше Купера Флэгга»

Эксперты высоко оценивают потенциал Эйса Бэйли.

«Его обязаны брать с 3-й строчки. Но нужно понимать, что ты получаешь в этом случае. У него самый большой максимальный потолок. Но пока что он недостаточно продуктивен и не уделяет внимания мелочам.

Эйс хочет играть лицом к кольцу, но лучше всего действует, когда атакует, ударив мяч о паркет менее 5 раз.

Он проделывает сложные, акробатические броски. Это никому не нужно.

Он пока слишком незрелый. Но не придурок, просто немного бестолковый. Все выполняют упражнения, а он танцует, потому что «играет его песня».

Если у него все сложится, он будет самым ценным, лучше Купера Флэгга. Он более атлетичен. Один на один я поставлю на Эйса, хотя могу и ошибаться.

Но в сложной ситуации плей-офф, когда речь идет о схемах, ролях и конкретных задачах, я возьму Купера. Ему я доверяю на 100%», – заключил скаут из Западной конференции.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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