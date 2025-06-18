«Финикс» оценивает стоимость Джейлена Грина на рынке обменов, «Буллз», «Нетс» или «Хорнетс» могут стать участником трехсторонней сделки

«Санз» присматривают возможного посредника в сделке с «Хьюстоном».

«Финикс » не заинтересован в получении Джейлена Грина, но это имя фигурирует в обсуждении вероятного обмена Кевина Дюрэнта с «Рокетс».

«Санз» оценивают стоимость защитника на рынке обменов и ищут клуб, который захочет взять Грина в случае прогресса в переговорах.

Среди возможных посредников называются «Чикаго », «Бруклин » и «Шарлотт».

«Хьюстон » также пока окончательно не определился с готовностью расстаться с одним из лидеров команды, хоть и не оправдавшим ожиданий в первом выступлении в плей-офф.