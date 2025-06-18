«Финикс» оценивает стоимость Джейлена Грина на рынке обменов, «Буллз», «Нетс» или «Хорнетс» могут стать участником трехсторонней сделки
«Санз» присматривают возможного посредника в сделке с «Хьюстоном».
«Финикс» не заинтересован в получении Джейлена Грина, но это имя фигурирует в обсуждении вероятного обмена Кевина Дюрэнта с «Рокетс».
«Санз» оценивают стоимость защитника на рынке обменов и ищут клуб, который захочет взять Грина в случае прогресса в переговорах.
Среди возможных посредников называются «Чикаго», «Бруклин» и «Шарлотт».
«Хьюстон» также пока окончательно не определился с готовностью расстаться с одним из лидеров команды, хоть и не оправдавшим ожиданий в первом выступлении в плей-офф.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Джейка Вайнбаха
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