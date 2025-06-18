Скаут: «Большинство команд, которые хотят заполучить Кевина Дюрэнта, просто хотят продать побольше маек»
Мотивом интереса команд к Кевину Дюрэнту является его рыночная привлекательность.
Такое мнение высказал один из скаутов НБА.
«Большинство команд, которые хотят заполучить Кевина Дюрэнта, просто хотят продать побольше маек. На данном этапе карьеры, а ему 36-37 лет, я не вижу реальной выгоды в том, чтобы жертвовать многим ради него. Он больше никого не ведет к земле обетованной.
Можно взять его в аренду на год, и это не плохая идея. Но не стоит закладывать будущее. Любой игрок за 35 не стоит того. Кевин Дюрэнт теперь один из них», – цитирует скаута Hoops Wire.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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