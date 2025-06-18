Скаут: «Большинство команд, которые хотят заполучить Кевина Дюрэнта, просто хотят продать побольше маек»

Мотивом интереса команд к Кевину Дюрэнту является его рыночная привлекательность.

Такое мнение высказал один из скаутов НБА .

«Большинство команд, которые хотят заполучить Кевина Дюрэнта , просто хотят продать побольше маек. На данном этапе карьеры, а ему 36-37 лет, я не вижу реальной выгоды в том, чтобы жертвовать многим ради него. Он больше никого не ведет к земле обетованной.

Можно взять его в аренду на год, и это не плохая идея. Но не стоит закладывать будущее. Любой игрок за 35 не стоит того. Кевин Дюрэнт теперь один из них», – цитирует скаута Hoops Wire.