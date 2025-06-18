«Миннесота» предлагает Гобера, Дивинченцо, Диллингэма и 17-й пик в сделке по Дюрэнту, «Санз» не хотят Грина в переговорах с «Рокетс»
Инсайдер Джон Гамбадоро поделился информацией о предложениях «Финиксу».
Ведущий радио Arizona Sports обозначил следующие имеющиеся варианты:
Миннесота: центровой Руди Гобер, защитник Донте Дивинченцо, молодой игрок (Роб Диллингэм или Терренс Шэннон) и 17-й драфт-пик.
Торонто: центровой Якоб Пелтль, защитники Иммануэл Куикли и Ар Джей Барретт и 9-й драфт-пик.
Пакет «Хьюстона» строится вокруг защитника Джейлена Грина и форварда Джабари Смита, но «Финикс» не хочет брать Грина в этой сделке.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Sporting News
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