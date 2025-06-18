  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Миннесота» предлагает Гобера, Дивинченцо, Диллингэма и 17-й пик в сделке по Дюрэнту, «Санз» не хотят Грина в переговорах с «Рокетс»
6

«Миннесота» предлагает Гобера, Дивинченцо, Диллингэма и 17-й пик в сделке по Дюрэнту, «Санз» не хотят Грина в переговорах с «Рокетс»

Инсайдер Джон Гамбадоро поделился информацией о предложениях «Финиксу».

Ведущий радио Arizona Sports обозначил следующие имеющиеся варианты:

Миннесота: центровой Руди Гобер, защитник Донте Дивинченцо, молодой игрок (Роб Диллингэм или Терренс Шэннон) и 17-й драфт-пик.

Торонто: центровой Якоб Пелтль, защитники Иммануэл Куикли и Ар Джей Барретт и 9-й драфт-пик.

Пакет «Хьюстона» строится вокруг защитника Джейлена Грина и форварда Джабари Смита, но «Финикс» не хочет брать Грина в этой сделке.

Верите, что «Индиана» вернется?1339 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Sporting News
logoКевин Дюрэнт
logoРуди Гобер
logoДонте Дивинченцо
logoЯкоб Пелтль
logoНБА
logoДжейлен Грин
logoИммануэл Куикли
logoДжабари Смит
logoАр Джей Барретт
logoТоронто
logoМиннесота
logoТерренс Шэннон
logoХьюстон
возможные переходы
logoФиникс
logoРоб Диллингэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Не исключаю, что «Финиксу» придется оставить Кевина Дюрэнта»
4вчера, 17:55
Шэмс Чарания: «Рокетс» и «Хит» – более реалистичные варианты для Кевина Дюрэнта, чем «Сперс»
16вчера, 16:55
Репортер Эван Сайдери: «Руди Гобер – лучший игрок, предложенный «Финиксу» за Кевина Дюрэнта»
26вчера, 13:45
Главные новости
«Финикс» оценивает стоимость Джейлена Грина на рынке обменов, «Буллз», «Нетс» или «Хорнетс» могут стать участником трехсторонней сделки
28 минут назад
Дмитрий Кулагин подписал однолетний контракт с УНИКСом
52 минуты назадФото
Президент «Партизана» Остоя Мияйлович подтвердил 3-летнюю лицензию Евролиги
сегодня, 09:25
«Мне рассказать, почему игроки не хотят идти в «Мемфис»? Твой выбор». Стивен Эй Смит сцепился с Джа Морэнтом в сети
4сегодня, 08:40
3 баскетболистки были удалены после столкновения, спровоцированного тычком в глаз Кейтлин Кларк
8сегодня, 08:28Видео
Док Риверс: «Сколько еще раз Яннису Адетокумбо нужно заявить, что он хочет остаться в «Бакс»?»
5сегодня, 07:50
Евробаскет-2025. Женщины. Турция сыграет с Францией, Сербия встретится с Италией и другие матчи
1сегодня, 07:33
Леброн Джеймс: «Семья говорит мне продолжать следовать за мечтой. Но на следующей Олимпиаде я не сыграю»
4сегодня, 06:54
«Лейкерс» нацелены на Ника Клэкстона, Роберта Уильямса или Уокера Кесслера
14сегодня, 06:34
Деджонте Мюррэй: «Грегг Попович был для меня как отец. Пытался перевезти мою мать в Сан-Антонио на свои деньги»
4сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Стуленков останется в УНИКСе на 3-й год
2сегодня, 09:15Фото
«Энергия» из Иваново будет выступать в женской Премьер-лиге, «Чеваката» пока под вопросом
сегодня, 08:59
Вассилис Спанулис о 0-2 с «Монако» в финале чемпионата Франции: «Мы не сражаемся и слишком много жалуемся»
сегодня, 07:59
«Бешикташ» требует отстранения судьи после 1-го матча финала чемпионата Турции
1сегодня, 07:14
Александр Платунов завершил выступление за УНИКС
2сегодня, 05:32
«Пари НН» подпишет Кирилла Попова из «Химок»
сегодня, 05:22
Андрей Лопатин продолжит выступать за УНИКС
сегодня, 05:12Фото
«Уникаха» хочет вернуть Джеймса Уэбба в Испанию
сегодня, 04:59
Главный видео-координатор «Далласа» Макс Хупер стал главным тренером фарм-клуба организации
сегодня, 04:30
Чемпионат Франции. Финал. 28 очков Шортса помогли «Парижу» разгромить «Монако» во 2-м матче серии
вчера, 20:56