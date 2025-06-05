Андрей Кириленко: «Если Купер Флэгг повторит мой путь, то это тоже будет неплохо»
Андрей Кириленко ответил Тони Аллену по поводу Купера Флэгга.
«Мне нравится Купер Флэгг. Крутой баскетболист, одинаково хорошо играющий как в защите, так и в нападении.
Если сравнить его со мной, то на этом этапе карьеры он сильнее меня в атаке. Он более американизированный, более агрессивный, много играющий с мячом. Я стал играть с мячом только в 23-24 года. Купер же делает это в 18 лет на очень высоком уровне.
Так что не знаю, как реагировать на эти слова Тони. Наверное, если Флэгг повторит мой путь, то это тоже будет неплохо», – отметил президент РФБ.
Ранее бывший игрок НБА Тони Аллен заявил, что не верит в потенциал Купера Флэгга, и что потолок бывшего форварда Дьюка – это Андрей Кириленко.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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