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Билеты на 6-й матч финальной серии НБА подешевели в 2 раза после поражения «Индианы» в 5-м матче

Билеты на 6-й матч финала НБА подешевели после 5-го матча.

Цены на билеты на 6-й матч финальной серии НБА в Индиане упали на 54% после того, как «Пэйсерс» проиграли 5-й матч.

До поражения минимальная стоимость билета составляла 779 долларов. Сейчас она составляет 357 долларов.

6-й матч финальной серии между «Индианой» и «Оклахомой» состоится в четверг, 19 июня.

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НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт TickPick в соцсети X
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