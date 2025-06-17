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Тайриз Халибертон: «Мы прижаты к стене»

Тайриз Халибертон рассказал о настрое «Пэйсерс» перед 6-м матчем.

«Идея в том, что если мы проиграем 6-й матч, то сезон окончен. Поэтому мы прижаты к стене.

Мы должны думать исключительно о следующем матче. Мы прижаты к стене. Мы должны относиться к шестому матчу так, как будто это седьмой матч.

Нам нужно выйти на площадку и выполнить задачу, просто подойти к игре правильно», – сказал разыгрывающий «Индианы».

«Индиана» уступила «Тандер» в пятом матче – 109:120 (2-3).

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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