Тайриз Халибертон: «Мы прижаты к стене»
Тайриз Халибертон рассказал о настрое «Пэйсерс» перед 6-м матчем.
«Идея в том, что если мы проиграем 6-й матч, то сезон окончен. Поэтому мы прижаты к стене.
Мы должны думать исключительно о следующем матче. Мы прижаты к стене. Мы должны относиться к шестому матчу так, как будто это седьмой матч.
Нам нужно выйти на площадку и выполнить задачу, просто подойти к игре правильно», – сказал разыгрывающий «Индианы».
«Индиана» уступила «Тандер» в пятом матче – 109:120 (2-3).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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