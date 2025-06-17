Тайриз Хэлибертон получил растяжение икроножной мышцы

Тайризу Хэлибертону предстоит МРТ-обследование.

Разыгрывающий «Индианы» предположительно получил растяжение правой икроножной мышцы и должен будет пройти МРТ, чтобы определить степень тяжести травмы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Шестой матч финальной серии плей-офф «Оклахома» – «Индиана » (3-2) состоится в четверг, 19 июня.