Тайриз Хэлибертон получил растяжение икроножной мышцы
Тайризу Хэлибертону предстоит МРТ-обследование.
Разыгрывающий «Индианы» предположительно получил растяжение правой икроножной мышцы и должен будет пройти МРТ, чтобы определить степень тяжести травмы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Шестой матч финальной серии плей-офф «Оклахома» – «Индиана» (3-2) состоится в четверг, 19 июня.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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