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Тайриз Хэлибертон получил растяжение икроножной мышцы

Тайризу Хэлибертону предстоит МРТ-обследование.

Разыгрывающий «Индианы» предположительно получил растяжение правой икроножной мышцы и должен будет пройти МРТ, чтобы определить степень тяжести травмы, сообщает  инсайдер Шэмс Чарания.

Шестой матч финальной серии плей-офф «Оклахома» – «Индиана» (3-2) состоится в четверг, 19 июня.

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НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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