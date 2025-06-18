Рик Карлайл: «Решение касательно участия Халибертона в 6-м матче, скорее всего, будет принято перед началом игры»

Тайриз Халибертон может пропустить 6-й матч финальной серии из-за травмы.

«В течение следующих 36 часов Тайриза будут тщательно обследовать, и, скорее всего, в отчете о травмах будет указано, что его участие – под вопросом, и, вероятно, решение будет принято перед началом шестой игры», – сказал главный тренер «Индианы» Рик Карлайл на радиостанции Индианаполиса 107.5 The Fan.

Разыгрывающий «Пэйсерс» получил растяжение икроножной мышцы во время 5-го матча финальной серии против «Оклахомы» (109:120, 2-3).